Мощный шторм грозит Нью Йорку: в городе и ряде округов объявлен режим ЧП
В Нью-Йорке и трех округах ввели чрезвычайное положение из-за прибрежного шторма
Фото: www.globallookpress.com/Wang Ying
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В затронутых бедствием районах возможны проблемы с электроснабжением.
Чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма объявлено Нью-Йорке и нескольких округах штата. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила губернатор Кэти Хокул.
Она отметила, что к региону приближается «мощный прибрежный шторм». В связи с этим глава штата приняла решение ввести режим ЧП в самом городе, а также трех округах — Нассо, Саффолк и Уэстчестер.
Хокул предупредила, что в прибрежных районах штата ожидаются сильный ветер, продолжительные проливные дожди и опасные наводнения. Губернатор также не исключила перебои в электроснабжении.
По ее словам, стихийное бедствие продлится до начала следующей недели.
До этого руководство Нью-Йорка рекомендовало жителям и гостям города соблюдать все необходимые меры и обращать внимание на погоду при планировании поездок.
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