Динозавры путешествовали через океаны 100 миллионов лет назад: японская находка приоткрыла тайну

Фото: www.globallookpress.com/Markus Scholz

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Бронированный гигант может помочь ученым понять, как древние животные перемещались между континентами.

Останки редкого бронированного динозавра, найденные в Японии, могут рассказать о древнем пути миграции животных между континентами, сообщает портал livescience.com. Исследователи предположили, что предки этого существа могли попасть в Азию из Северной Америки через существовавший миллионы лет назад сухопутный мост.

Ископаемые останки обнаружили еще в 1995 году на японском острове Хоккайдо. Спустя годы новый анализ позволил ученым установить, что находка принадлежит ранее неизвестному виду бронированных динозавров — Nipponopelta yezoensis.

Этот динозавр относился к нодозавридам — группе травоядных животных с защитным костным панцирем. Новый вид стал только третьим представителем этой группы, обнаруженным в Азии.

Особенность находки заключается в ее возможной связи с древними перемещениями животных. Ученые считают, что предки Nipponopelta yezoensis могли распространиться из Северной Америки в Азию в период, когда между территориями существовал сухопутный путь в районе современного Берингова пролива.

Такие находки помогают исследователям изучать, как динозавры расселялись по планете в далеком прошлом. Даже отдельные фрагменты ископаемых могут стать следами процессов, происходивших задолго до появления современных континентов в их нынешнем виде.

История японского динозавра показывает, что древние животные могли преодолевать огромные расстояния. Исследователям предстоит продолжить изучение останков, чтобы точнее определить место нового вида в истории распространения бронированных динозавров.

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