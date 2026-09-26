Пароль из песни: в МВД раскрыли необычный способ усилить защиту аккаунтов
В МВД советуют россиянам защищать аккаунты с помощью строчек из песен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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При этом использование личных данных при создании пароля считается плохой идеей.
Чтобы сделать пароль надежнее, рекомендуется взять строчку из любимой песни или стихотворения и заменить в ней гласные на специальные символы. Такой совет опубликован в материалах МВД России, с которыми ознакомились РИА Новости.
В ведомстве отметили, что использование сложных паролей является эффективной мерой защиты учетных записей от несанкционированного доступа, так как существенно затрудняет подбор злоумышленниками.
К критериям надежного пароля относят достаточную длину, наличие прописных и строчных букв и наличие специальных символов, в том числе таких, как «собачка». Также с защитными функциями хорошо справляется двухфакторная идентификация.
При этом правоохранители предупредили, что использование в паролях имен, фамилий и дат рождения создает серьезную угрозу безопасности. Кроме того, в МВД призвали не хранить пароли в заметках на телефоне.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать мошенника по одной фразе во время телефонного разговора. При этом россиянам следует быть внимательными при анонимных звонках.
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