Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пепловое облако направляется в сторону западных районов полуострова.

На Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч — высота столба достигла 8,6 километра. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило Главное управление МЧС РФ по региону со ссылкой на местную группу реагирования на извержения.

В ведомстве уточнили, что высота исполина составляет почти 3,3 тысячи метров. Случай зафиксировали утром 26 сентября. В результате извержения в ряде населенных пунктов Камчатского края выпали вулканические частицы.

В министерстве уточнили, что пепловое облако направляется от вулкана в западную часть, охватывая внутренние районы полуострова. В частности, в Тигильском округе, оказавшемся в зоне распространения, не исключено выпадение пепла.

В МЧС добавили, что с подобными инцидентами уже сталкивались жители поселков Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском округе и населенных пунктов Лазо и Таежный в Мильковском округе. Кроме того, спасатели присвоили вулкану Шивелуч «оранжевый» код авиаопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гватемале во время стрима мексиканского блогера за его спиной началось извержение вулкана Фуэго.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.