«Не знаю, к чему я готовлюсь, но я готова»: Муцениеце об экспериментах на кухне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Петр Дранга любит каждое приготовленное женой блюдо.

Петр Дранга и Агата Муцениеце считают, что секрет успешного приготовления пищи заключается в стремлении приготовить все с первого раза. Об этом пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

Петр Дранга сообщил, что жена любит готовить и постоянно пытается накормить всю семью. Также он заметил, что у актрисы нет коронного блюда — у нее одинаково хорошо получаются и яблочные пироги, и запеканки, и мясо, и оладушки.

Музыкант назвал «потрясающим бонусом» умение второй половинки готовить. Петр раскрыл секрет удачной готовки — надо думать, как будто у тебя есть единственная попытка приготовить блюдо.

«Всегда надо думать обо всем, как об одном дубле. Вот Агата настраивается на один дубль, и у нее получается», — поделился Дранга.

Агата в свою очередь рассказала, что иногда пользуется на кухне лайфхаками Юлии Высоцкой.

«Сложно заменить Юлию Высоцкую, но я пользуюсь ее лайфхаками», — уточнила Агата.

Звезда сериала «Закрытая школа» рассказала, что любимое блюдо мужа в ее исполнении — это ленивые вареники.

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