Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край: есть погибшие и раненые

В результате атаки ВСУ на Северский район Краснодарского края погибли люди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также известно о пожарах, вспыхнувших на территории двух предприятий.

В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли несколько человек, еще один получил ранения. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким», — написал губернатор.

Он уточнил, что один пострадавший находится в больнице под наблюдением специалистов. При этом состояние раненного Кондратьев охарактеризовал как тяжелое.

Губернатор также отметил, что атака вражеских беспилотников привела к пожарам — они вспыхнули на территории двух предприятий в районе. Кроме того, фрагменты летательного аппарата противника повредили жилой дом.

Кондратьев подчеркнул, что на местах находятся представители всех оперативных служб. Глава региона добавил, что поручил руководителю Северского района Алексею Чевереву предоставить необходимую поддержку семьям погибших и раненному.

Ранее 5-tv.ru писал об ударах ВСУ по двум рынкам в городе Горловка в ДНР. Жертвами действий боевиков киевского режима стали два мирных жителя.

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