В результате крушения самолета в ДР Конго погибли 13 человек

Фото: X/cedar_news

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Среди погибших пассажиров находились офицеры вооруженных сил страны.

В Демократической Республике Конго в результате падения самолета авиакомпании Tracep погибли 13 человек. Все находившиеся на борту пассажиры не выжили. Об этом 25 сентября сообщила радиостанция Okapi со ссылкой на вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки Бокинду.

«В пятницу, 25 сентября, 13 человек погибли в результате крушения небольшого самолета авиакомпании Tracep в Кенге — административном центре провинции Кванго. <…> Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли при крушении. Среди пассажиров были военные офицеры», — говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс из Киквита в Киншасу. По информации Okapi, во время полета у воздушного судна возникли технические проблемы.

Пилот пытался найти место для экстренной посадки и несколько раз пролетел над населенным пунктом. После этого самолет потерпел крушение на территории частного земельного участка в коммуне Манзао.

В результате падения воздушного судна на земле никто не пострадал.

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