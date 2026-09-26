Лавров и глава МИД Индии договорились укреплять сотрудничество Москвы и Дели

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Министры двух государств также обсудили украинский кризис и обстановку на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О переговорах сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество между странами, а также предстоящие двусторонние контакты. Отдельно они затронули международную повестку, в частности, ситуацию на Украине и события на Ближнем Востоке.

В ведомстве подчеркнули, что Лавров и Джайшанкар подтвердили курс на наращивание особо привилегированного стратегического партнерства Москвы и Дели. Кроме того, они договорились углублять взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, G20 и других международных платформ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров обсудил украинский кризис и его последствия с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны также поднимали вопросы, связанные с деятельностью организации, а также необходимостью ее реформирования.

Кроме того, министр иностранных дел России встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава МИД страны передал сербскому лидеру пожелания от Владимира Путина.

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