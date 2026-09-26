Путин пообщался с Гергиевым и Мацуевым на форуме объединенных культур

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Перед этим глава государства выступил на пленарном заседании форума

Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с генеральным директором Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым. Беседы состоялись на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Ранее глава государства выступил на пленарном заседании форума, которое прошло в Мариинском театре. После мероприятия Путин пообщался с народными артистами России в кулуарах.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы развития культурного сотрудничества и взаимодействия между государствами.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в этом году форум объединит представителей 70 стран, включая 11 недружественных государств. Также ожидается участие около 1,5 тыс. человек в молодежной программе.

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