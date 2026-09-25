Крупное ДТП произошло на севере Москвы: есть пострадавшие
Двое детей пострадали в результате крупного ДТП на севере Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На месте происшествия работают полиция, спасатели и бригада врачей.
В результате автоаварии на севере Москвы ранения получили четыре человека, двое из которых — дети. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Известно, что инцидент произошел вечером на Ленинградском шоссе. Уточняется, в ДТП попали сразу шесть легковых автомобилей. Все транспортные средства серьезно пострадали.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители перекрыли три полосы движения.
К месту происшествия прибыли спасатели, которые устраняют последствия случившегося, а также бригада скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чебоксарах 63-летний мужчина, находясь за рулем автокрана, наехал на женщину с ребенком. В результате гражданка погибла на месте аварии, девочку доставили в больницу с различными повреждениями.
До этого 5-tv.ru сообщал, что в Омске водитель иномарки сбил на пешеходном переходе мать с двухлетним мальчиком. От сильного удара ребенка отбросило на несколько метров. Инцидент находится на контроле городской прокуратуры, сам пострадавший был госпитализирован.
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