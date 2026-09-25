Средства ПВО отразили атаку 55 украинских беспилотников за сутки

Фото: © РИА Новости

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Дроны были сбиты в период с утра до вечера 25 сентября.

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели поражались дежурными расчетами ПВО с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Других подробностей о последствиях уничтожения беспилотников Минобороны не привело.

Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 25 сентября российские системы ПВО уничтожили 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты над несколькими регионами России, включая Курскую, Воронежскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую области, Крым, Краснодарский край, Московский регион, Татарстан и акваторию Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атак беспилотников погибли мирные жители.

По данным главы города Ивана Приходько, один из ударов пришелся по рынку в Никитовском районе, где погибла женщина. Еще одна мирная жительница погибла после атаки дрона на торговый объект в Центрально-Городском районе.

Кроме того, в результате удара был поврежден торговый объект. Глава Горловки выразил соболезнования родным и близким погибших.

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