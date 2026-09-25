Тысячу объектов культурного наследия хотят восстановить в России к 2030 году

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Международный форум объединенных культур; 5-tv.ru

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Отдельной задачей остается подготовка специалистов для проведения реставрационных работ.

В России к 2030 году планируют привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. Об этом заявили участники заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» в рамках Международного форума объединенных культур в Петербурге.

«К 2030 году это та зримая дата, которую мы для себя видим по всей стране. Порядок еще не менее тысячи (объектов. — Прим. ред.) культурного наследия», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в 2026 году в план вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот включили 877 памятников в 69 регионах. Все участники программы подписали соответствующие соглашения.

Отдельно на заседании обсудили состояние реставрационной отрасли. Сейчас в этой сфере работают около 80 тысяч специалистов, однако аттестованы из них только 13 тысяч. До 2030 года их число планируют увеличить еще на три тысячи.

Министр культуры России Ольга Любимова также сообщила, что ежегодно в рамках государственной программы завершается реставрация примерно 30 объектов, а более чем на 200 памятниках продолжаются восстановительные работы.

«Кроме того, каждый год мы проводим консервацию порядка 55 памятников архитектуры», — отметила глава ведомства.

По данным министра культуры, за прошлый год полностью завершили ремонтно-реставрационные работы на 29 объектах культурного наследия в 19 регионах. Среди них — храм Святого Благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске и Благовещенская церковь в Туле.

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