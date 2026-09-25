Не скучный параграф: Путин рассказал о новом подходе к культуре в России

Путин рассказал о новом подходе к культуре в России

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

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Президент объяснил, как цифровые проекты помогают молодежи знакомиться с искусством.

Культура встроена в повседневность школьников и студентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, отметив, что страна готова делиться своими практиками в сфере культуры с другими государствами.

«Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики. Такие, к примеру, как „Пушкинская карта“», — заявил Путин.

Президент рассказал, что программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, кинопоказы, театры и концерты при поддержке государства. По его словам, такой формат дает возможность молодежи знакомиться с культурными достижениями через личный опыт.

«Эта программа позволяет нашей молодежи в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, кинопоказы, театры, концерты при поддержке государства, то есть бесплатно. Тем самым встраивает культуру в повседневность школьников и студентов, дает возможность ее достижения, осмысления», — отметил глава государства.

Путин добавил, что цифровую модель «Пушкинской карты» можно адаптировать для других стран, меняя возрастные рамки, номинал и список доступных учреждений при сохранении принципа прямого доступа к культуре и свободы выбора.

Президент также рассказал о других проектах, направленных на расширение доступа к культурным событиям. Среди них он назвал передвижные культурные центры, мобильные библиотеки, а также инициативы по сохранению народных художественных промыслов и развитию этнокультурных фестивалей.

«Это масштабный проект „Душа России“, который направлен на сбережение и развитие народных художественных промыслов через современное искусство и креативные индустрии. А также фестивали этнокультур, которые помимо концертов и выставок предлагают мастер-классы по старинным ремеслам и национальным кухням, интерактивные спектакли с участием зрителей», — сказал Путин.

Глава государства отдельно отметил проекты по созданию цифровых архивов местных историй. По его словам, в таких базах собирают воспоминания жителей, фотографии и документы, благодаря чему формируется живая история городов и регионов.

«Получается живая, абсолютно живая история — не параграф, подчас скучный параграф в учебнике, а судьбы конкретных людей, из которых складываются судьбы городов, регионов и потом всей страны», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что развитие культуры требует долгосрочных решений и подготовки специалистов. По его словам, сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги и менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и владеют технологиями.

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