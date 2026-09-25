«Нас в это не втягивайте»: почти сто акций протеста против призыва прошли в Германии

Фото, видео: Reuters/Fabian Bimmer; 5-tv.ru

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Школьники и студенты не хотят идти в армию.

Почти сто акций протеста в эту пятницу — в Берлине, Кельне и других крупных городах Германии. Школьники, студенты и молодежь против возвращения обязательного призыва в Бундесвер. Рекордно непопулярный канцлер Мерц пообещал сделать немецкую армию «самой сильной в Европе», а протестующие требуют остановить военную подготовку в школах и снять закон о призыве с повестки. Масштабы протестов оценил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Власти говорят — нужно готовиться к войне, школьники выходят на улицы с прямо противоположным посланием: нас в эту историю не втягивайте. На одном из плакатов воинскую повинность сравнивают с «пушечным мясом». На другом — одно огромное: «Скажи нет!».

Притом что предупреждения об обратном звучат практически со всех этажей немецкой власти. Министр иностранных дел использует для этого трибуну Совбеза ООН.

«Гибридные атаки России против тех, кто поддерживает Украину и международное право, вышли на новый уровень», — сказал федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В тот же день в Бундестаге — министр обороны Борис Писториус.

«Угроза становится конкретнее. Она серьезна, она остра и все более заметна», — сказал он.

Еще шире позиция главного инспектора Бундесвера — всем приготовиться.

«Без вас мы, солдаты, обречены на неудачу. Но неудача — не вариант», — сказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

И вот на этом фоне сегодня — очередной общегерманский протест школьников. Только в Берлине заявлены сразу несколько шествий и сходящихся колонн. Они требуют отменить новый закон о военной службе и прекратить обязательные медосмотры.

С января немцы уже получают анкеты Бундесвера: мужчины обязаны их заполнять, для женщин — в добровольном порядке. А с лета военные вызвали на медкомиссию около тысячи 18-летних, в том числе тех, кто изначально сообщал, что служить не хочет. С 1 июля 2027 года это уже будут массовые и обязательные обследования.

Сам Бундесвер в своей аналитике приводит обнадеживающий для себя свежий опрос: в нем 59 процентов считают новый формат военной службы необходимым. И все же значительная часть остается категоричной.

И это уже не единичные пикеты. В начале сентября в Кельне несколько дней стоял антимилитаристский лагерь против оборонного концерна Rheinmetall. А в эти дни параллельно с учениями в Гамбурге около полусотни активистов сели на рельсы, пытались перекрыть одну из важных линий переброски в том числе вооружений. До тех пор, пока силу не применили и против них самих.

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