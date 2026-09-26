«Смерть с неба»: как игра о войне против России с донатами ВСУ оказалась доступна в Рунете

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Разработчики утверждают, что часть выручки идет на помощь Украине.

Игра о войне, которую придумали немецкие и финские программисты и в которой атакуют российских бойцов, оказалась доступна в Рунете. Разработчики утверждают, что часть выручки, которую они получают, идет на помощь ВСУ. Как этот проект попал на наш рынок и кто зарабатывает на его продаже — разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Игра о войне с Россией в исполнении немецких и финских программистов. В Death From Above — «Смерть с неба» — они предлагают каждому желающему почувствовать себя в роли боевика ВСУ — дронами атаковать наших военных.

Вот глава компании, выпустившей этот хоррор, — разработчик Хендрик, или, как он сам себя называет, evil, то есть «дьявол», Лессер — красуется в толстовке с украинским гербом, обещает щедрые донаты ВСУ.

«Мы горды тем, что нашей игрой выражаем Киеву поддержку, помогаем ему бороться с русскими. Более того, вот что я вам скажу: 30% всех доходов от этой игры мы будем отправлять на помощь Украине», — сказал разработчик игры Death From Above Хендрик Лессер.

Но весь ужас даже не в этом, а в том, что игру о войне против России спокойно размещают в Рунете — вот предлагают приобрести со скидкой на платформе Kupikod. Оплатить хоть картой, хоть переводом.

«Покупка игр за границей больше не какая-то сложная ситуация. Можно найти посредника и через него провести покупку. Да, какой-то процент денег удерживается. Именно на этом эти компании, посредники и зарабатывают», — сказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Kupikod — это и есть посредник, по сути, контора-невидимка. Собственники сайта — британская фирма ONEUP LP, ее директор — гражданка Молдавии, и две гонконгские компании — JILIN BUSINESS LIMITED и AZURE WAY TRADING LIMITED. Последняя зарегистрирована на гражданина Грузии.

«У компании есть и российский адрес. Она зарегистрирована в этом торговом центре на юге Москвы. Но мы обошли его с первого по последний этаж и ничего не нашли. То есть это очередная обманка», — рассказал корреспондент Игорь Балдин.

По бумагам, еще один офис находится в Нижнем Новгороде — но и там обычная квартира. Об интернет-компании никто даже не слышал.

Менеджер Kupikod на связь все же выходит, но исключительно на условиях анонимности. Цинично рассуждает об офшорах, о том, как хорошо зарабатывать в России и при этом не платить здесь налоги.

«Вы же знаете про это, что существуют там различные офшоры и тому подобное — то, чем занимаются компании по всему миру. Сейчас, конечно, это стало посложнее из-за санкций, потому что капитал из России так лихо не ходит, как это раньше происходило», — сказал менеджер Kupikod.

Геймеры уже жаловались на Kupikod, мол, списывает деньги без их ведома. Когда блогер Utrumal поднял скандал, представитель фирмы пригрозил: отправит его паспортные данные военкому.

«Предлагали отправить на СВО. Я сказал, что это перебор и не надо так делать. Действующий сотрудник такое пишет», — рассказал блогер Utrumal.

Мы обратились в Минюст и Роскомнадзор с просьбой разобраться в этой истории. И только за несколько часов до выхода сюжета «Известий» Death From Above исчезла с платформы Kupikod. Зато тут же появилась на двух других — и опять ни адресов, ни регистрации, все концы в воду.

«Ужас сражений на Украине не описать. Но некоторые люди решили, что видеоигры могут научить нас войне, подготовить к ней», — сказал британский медиаменеджер Саймон Уистлер.

Кроме «Death From Above» в сети рекламируют и игру THREEDAYS — виртуальные симуляторы по убийству русских солдат по-прежнему остаются в Рунете.

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