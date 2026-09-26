«Не считаю себя красавцем»: Олешко признался, почему не чувствует своих лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Телеведущий рассказал, почему не следит за возрастом и не делает ничего особенного ради молодости.

Народный артист России Александр Олешко признался, что совершенно не чувствует своего возраста. Такое откровение прозвучало в беседе с 5-tv.ru.

«Я вообще не чувствую своих лет. <…> Я много работаю, поэтому мне некогда взрослеть и стареть», — высказался Олешко.

При этом артист не стал раскрывать никаких секретов молодости. По его словам, он не делает ничего специально, чтобы сохранить прежний внешний вид. Более того, Олешко вообще не считает себя красавцем, поэтому вопрос о каких-либо процедурах или особом уходе его, похоже, удивил.

«Я не считаю себя красавцем. Поэтому у меня нет никаких секретов», — отметил телеведущий.

Олешко также вспомнил юных участников телевизионных проектов, с которыми ему довелось работать. По его словам, за несколько лет дети успевают сильно измениться — еще вчера они были маленькими участниками съемок, а сегодня уже становятся взрослыми и самостоятельными.

Телеведущий рассказал, что около двух лет назад снова встретился с одной из своих бывших юных коллег. Теперь это уже взрослая девушка, которая заметно выросла. Олешко признался, что особенно интересно наблюдать за тем, как подрастают новые поколения артистов.

«Они звезды, они порой работают больше, чем взрослые», — сказал он.

Олешко также признался, что ему сложно оценивать изменения со стороны. Он слишком давно находится внутри телевизионной индустрии и воспринимает происходящее как часть своей повседневной работы. Поэтому судить о том, насколько изменились проекты и их участники, он предлагает зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олешко пожаловался на отсутствие ролей в сказочных проектах. Актер отметил, что считает себя подходящим для участия в таких проектах.

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