«Снял» в сауне? Самойлова раскрыла тайну компрометирующего фото с Джиганом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер объяснила историю снимка в джакузи, который много лет обсуждали в Сети.

Блогер Оксана Самойлова раскрыла историю фотографии с Джиганом в джакузи, из-за которой в Сети появились слухи о ее прошлом. Об этом она рассказала в интервью.

По словам Самойловой, снимок появился в период, когда она только начинала отношения с рэпером. Она призналась, что сейчас иначе смотрит на эту ситуацию, и предположила, что причиной появления фотографии могла стать история с ее подругой.

После публикации кадра в интернете вокруг него начали распространяться различные слухи — в частности, что он работала в эскорте. Самойлова заявила, что пользователи ошибочно связывали фотографию с началом ее знакомства с Джиганом и утверждали, будто рэпер «снял» ее в сауне.

Кроме того, Самойлова рассказала о завершении отношений с Джиганом. По ее словам, ей было тяжело принять решение о расставании, поскольку с рэпером она была с 20 лет и долго пыталась сохранить семью.

Блогер призналась, что всегда старалась поддерживать отношения и создавала условия, чтобы в семье всем было комфортно. Однако, по ее словам, со временем ситуация стала для нее небезопасной.

«Я просто хотела семью. До сих пор сама не могу ответить, зачем я так долго была в отношениях, где мне плохо», — рассказала Самойлова.

Она также отметила, что на ее решение могли повлиять личные переживания и желание сохранить стабильность.

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