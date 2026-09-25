Патрушев назвал Россию главным торговым партнером Южной Осетии
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Правительство России/government.ru; 5-tv.ru
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Заявление прозвучало во время встречи в Москве с руководством республики.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел в Москве встречу с исполняющим обязанности президента и председателем правительства Южной Осетии Маратом Камболовым.
«Рад нашей встрече. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас и всех граждан Южной Осетии с прошедшим государственным праздником — Днем Республики. Также поздравляю Вас с избранием на пост Президента», — сказал Патрушев.
Стороны обсудили практические шаги по реализации союзнических отношений. В числе тем — развитие аграрной сферы, увеличение товарооборота, поддержка программ социально-экономического развития республики, а также вопросы природоохраны и управления лесным хозяйством.
Патрушев отметил, что отношения России и Южной Осетии носят дружеский и союзнический характер. По его словам, РФ является основным торговым партнером республики.
Заместитель председателя правительства РФ также подтвердил намерение Москвы продолжать развитие сотрудничества с Южной Осетией. Он выразил уверенность, что прошедшая встреча будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия.
Марат Камболов был избран главой Южной Осетии неделю назад. По итогам голосования он получил почти 85% голосов. Церемония инаугурации запланирована на 30 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии.
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