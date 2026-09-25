На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для 11-месячной Оливии
Фото, видео: 5-tv.ru
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У девочки врожденный порок сердца.
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в акции День Добрых Дел. Накануне мы рассказывали историю маленькой Оливии из Ленобласти. У девочки врожденный порок сердца, который не дает ребенку нормально дышать. Требуется срочная и крайне дорогостоящая операция.
Благодаря зрителям Пятого канала, удалось собрать значительную часть суммы. Но нужно еще немного.
Совсем скоро Оливия отметит свой первый день рождения. Мы с вами, можем приблизить чудо. Для этого — достаточно отсканировать QR-код на экране — или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22.
Большое вам спасибо!