Что означает уход послов России из Британии и Франции: в Кремле объяснили паузу

В Кремле объяснили уход послов России из Британии и Франции

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Москва не планирует ускорять назначение новых представителей.

Освобождение Андрея Келина и Алексея Мешкова от должностей послов России в Великобритании и Франции не означает немедленного назначения новых представителей Москвы в этих странах. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не торопится с такими решениями из-за отсутствия полноценных двусторонних отношений.

«В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», — заявил Песков, комментируя ситуацию.

Представитель Кремля отметил, что указы об освобождении послов от должностей и назначении новых дипломатов могут приниматься не одновременно. Между такими решениями могут проходить определенные промежутки времени.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании. Днем ранее российский лидер также освободил Алексея Мешкова от должности посла России во Франции и по совместительству в Монако.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские военные пересели на лошадей для защиты от дронов. Эксперименты проводит конный полк дворцовой кавалерии. Военнослужащие проверяют, насколько лошади подходят для передвижения по сложной местности, где использование обычной техники может быть затруднено.

В рамках испытаний военные преодолевали лесные и болотистые участки верхом на лошадях. Представители армии отмечали, что такой способ передвижения может быть менее заметным для беспилотников.

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