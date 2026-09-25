«Это черный юмор»: Захарова о назначении Ревы замминистром обороны Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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До перехода на военную службу он работал ведущим и сценаристом юмористического проекта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины «черным юмором». Об этом дипломат сообщила телеканалу «Звезда».

«Это и есть черный юмор», — прокомментировала Мария Захарова решение украинских властей.

До работы в Министерстве обороны Рева был ведущим и сценаристом юмористического проекта «Мамахохотала». После начала боевых действий он перешел на военную службу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «расчеловеченным персонажем». Так дипломат отреагировала на его слова о готовности приехать в Москву для переговоров «на ракете».

Дипломат заявила, что подобная риторика не соответствует заявлениям о намерении участвовать в мирном диалоге. Кроме того, представитель МИД России сказала, что Владимир Зеленский не стал тем политиком, на которого изначально рассчитывали его зарубежные партнеры.

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