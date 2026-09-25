«Как можно больше»: Хоркина призвала спортсменок рожать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Так олимпийская чемпионка прокомментировала появление сына у гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева.

Спортсменки должны рожать как можно больше детей. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на дипломатическом приеме в Столичной галерее художников.

Обсуждая с журналистом скорое возвращение на спортивную арену гимнастки Дины Авериной, Светлана Хоркина рассказала, как она относится к тому, что титулованная спортсменка не так давно стала мамой. По мнению олимпийской чемпионки, подобных событий должно происходить как можно больше.

«Наши женщины (российские спортсменки. — Прим.ред.) самые красивые и пусть у них рождается больше всегда детишек. Больше двух, больше трех!» — сказала Светлана Хоркина, добавив, что чем больше появится детей, тем лучше.

Месяц назад, в конце августа 2026 года, гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев стали родителями. У них родился сын. Мальчика супруги назвали Львом. После родов Дина Аверина вышла на связь с поклонниками. Девушка рассказала, что они с Дмитрием испытывают сильнейшие эмоции, наблюдая за каждым движением и вздохом новорожденного.

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