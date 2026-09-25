«Урожайная луна»: чем опасно сентябрьское полнолуние для всех знаков зодиака

«Урожайное» сентябрьское полнолуние создает у человека конфликт между «я» и «мы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лучше выпустить негативные эмоции в одиночестве, чем направить агрессию на других.

Полнолуние, которые выпадет на 26 сентября, станет непростым для всех знаков зодиака. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал астролог Борис Зак.

Сентябрьское полнолуние получило название «Урожайная луна». Так его назвали европейские фермеры, которые пользовались светом от земного спутника как естественным фонарем. Так они продлевали время работы по сбору урожая.

По данным астролога, полнолуние — время пиковой энергии и активного противостояния Солнца и Луны. В сентябре оно произойдет в Овне, тогда как Солнце будет находиться в Весах.

«Такое положение небесных объектов создает конфликт между „я“ и „мы“. В этот период мы боремся между тем, чтобы воплощать в жизнь личные желания, и необходимостью учитывать мнение партнера как в бизнесе, так и в личной жизни», — отметил эксперт.

Зак рекомендует избавляться от негативной энергии через спорт, танцы или стрельбу. Можно кричать в подушку или на открытом пространстве, чтобы энергия не стала разрушительной. Важно отстаивать свои границы, не нарушая чужих. А вот ссоры и выпуск негативных эмоций на других приведет лишь к краху отношений.

Овнам важно в это время не допускать ссор и соблюдать чужие границы. Иначе в полнолуние они рисуют «наломать дров» в отношениях.

Тельцам предстоит выбор между необходимостью работать в коллективе и стремлением к уединению. Им астролог советует все же найти время на то, чтобы побыть в компании лишь самого себя.

Близнецы слишком погрузятся в общественные дела. Им необходимо будет найти баланс и попытаться сохранить «холодную» голову.

Раки будут разрываться между работой и домом. Возникшие проблемы создадут нервозную обстановку, поэтому в это время велики риски конфликтов с коллегами.

Львам захочется путешествовать. Но и в дали от дома не стоит забывать об осторожности, велика вероятность нарваться на мошенников.

У Дев появится соблазн взять деньги в долг или оформит кредит. Однако это не лучшее время для принятия подобных решений.

Весы тоже будут разрываться между «мы» и «я». Но в отличие от Овнов, их будет клонить в сторону коллектива. Поэтому эгоистичное поведение партнера окажется непонятым.

Скорпионам необходимо быть осторожными в общении с коллегами — высок риск ужалить их в самое больное место.

А вот у Стрельцов позитивный настрой позволит получить огромное наслаждение в интимной сфере. Поэтому им эксперт не советует сдерживаться.

Козерогам лучше быть внимательными в отношении с домочадцами. Есть вероятность ссоры с близкими. Поэтому им лучше больше времени в этот период проводить на работе.

Водолеев тоже потянет на путешествия. Но представителям этого знака лучше ограничиться поездками внутри страны, так как есть риск столкнуться с непредвиденными проблемами.

Рыбам нужно быть осторожными с деньгами. Они на эмоциях могут совершить ошибку, которая приведет к потере большой суммы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению астролога, десятое октября — это ключевой день в 2026 году. Эта дата может стать судьбоносной для многих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.