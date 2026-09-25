До 10 дней свежести: как правильно хранить хлеб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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У каждого способа есть свои условия, которые влияют на состояние продукта.

Хранение хлеба дома кажется простой задачей, однако неправильный выбор места может привести к быстрому появлению плесени или потере свежести. Преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «РОСБИОТЕХ» Валерий Бурматов рассказал URA.RU, какие условия помогают сохранить хлебобулочные изделия дольше и какие ошибки чаще всего допускают хозяйки.

По словам специалиста, хлеб можно хранить в хлебницах, пакетах и пищевой фольге, но каждый способ имеет свои особенности.

При использовании пластиковых пакетов важно обеспечить доступ воздуха. Для этого в упаковке делают небольшие отверстия, чтобы внутри не создавался эффект парника. Бумажные пакеты защищают хлеб от пыли и загрязнений, но при таком хранении продукт быстрее теряет влагу и может засохнуть уже через один-два дня.

По словам специалиста, все большую популярность получают многоразовые пакеты с перфорированными прокладками. При правильном использовании они позволяют сохранить хлеб свежим до десяти дней.

Одним из самых распространенных вариантов остается деревянная хлебница, однако она имеет недостатки. Древесина способна впитывать посторонние запахи и загрязнения, поэтому такую емкость рекомендуется менять каждые два-три года.

При этом некоторые породы дерева подходят для хранения лучше. Хлебницы из можжевельника, березы или лиственницы считаются более удачным выбором благодаря бактерицидным свойствам древесины.

Пластиковые и металлические хлебницы позволяют сохранить хлеб примерно до трех дней, после чего повышается риск появления плесени. Наиболее подходящим вариантом эксперт назвал керамические хлебницы — в них изделие может оставаться свежим до семи дней.

Хранение хлеба в холодильнике также имеет свои особенности. По словам Бурматова, низкая температура от нуля до минус десяти градусов ускоряет процесс черствения. Оптимальными условиями для хлебобулочных изделий считается температура около плюс 20-25 градусов.

Однако в жаркое время года холодильник может стать подходящим вариантом. В этом случае хлеб рекомендуется помещать в пакет с отверстиями или тканевый мешок, чтобы защитить его от посторонних запахов и сохранить необходимый уровень влажности. Кроме того, такой способ помогает снизить риск появления картофельной болезни хлеба.

При этом срок хранения хлеба остается ограниченным. По данным Роспотребнадзора, белый хлеб сохраняет полезные свойства до 24 часов после выпечки, а ржаной и ржано-пшеничный — около 36 часов с момента изготовления. Для небольших хлебобулочных изделий массой менее 200 граммов срок хранения не превышает 16 часов.

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