Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Соответствующая запись появилась в базе МВД.

Российского фигуриста Александра Гнедина объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствует запись в базе Министерства внутренних дел РФ, пишет ТАСС.

При этом конкретная статья Уголовного кодекса, которая стала основанием для розыска спортсмена, не указана.

Александр Гнедин — российский фигурист, выступавший в танцах на льду. Спортсмен имеет звание кандидата в мастера спорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс был объявлен в розыск по уголовной статье. В базе МВД также не уточнялось, по какой именно статье ведется розыск.

Мартенс ранее оказался в центре внимания после вопроса на пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Журналист поинтересовался, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

На его слова обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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