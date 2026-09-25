Тепло выше нормы: какая погода ждет москвичей в конце сентября и начале октября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Стоит ли автомобилистам задуматься о смене резины?

В конце сентября и начале октября в Москве ожидается сухая и теплая погода с температурой выше климатической нормы. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам синоптика, в ближайшие дни в столице установится более стабильная погода. После возможной переменной облачности и небольших дождей воздух в выходные прогреется до 18 градусов, а в Московской области — до 19 градусов.

«Прогноз очень благоприятный. Если сегодня еще пока перемена облачности, небольшой дождь <…> то в выходные уже погода будет посуше, завтра без осадков. Воздух будет прогреваться до 18 градусов», — сообщил Симонов.

Он уточнил, что в воскресенье 27 сентября возможны кратковременные дожди в отдельных районах области, а на следующей неделе температура может подняться до 19 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, период с конца сентября до 4 октября будет преимущественно сухим и малооблачным. Такая погода связана с влиянием области высокого давления — азорского антициклона.

«До 19 градусов, малооблачно, без осадков, относительно небольшой ветер. Это будет на три градуса выше нормы. Если не бабье лето, то золотая осень вполне можно назвать», — отметил специалист.

Также Симонов рассказал о влиянии климатического явления Эль-Ниньо на погоду в России. По его словам, оно в первую очередь отражается на тропических и субтропических регионах, однако может оказывать косвенное влияние и на российский климат. Наиболее заметным оно может быть для Дальнего Востока.

Кроме того, синоптик напомнил автомобилистам о сроках замены шин. По его словам, переходить на зимнюю резину рекомендуется, когда температура приближается к пяти градусам и ниже, поскольку при таких условиях свойства летних шин становятся менее надежными.

В восточных регионах России уже наступили подходящие условия для замены резины: там ночные температуры опускаются до нуля и ниже. В европейской части страны, включая Москву, пока сохраняются положительные ночные температуры, поэтому массовая замена шин еще не требуется.

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