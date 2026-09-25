Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Президент подчеркнул, что данная машина — это полностью отечественная разработка.

Президент России Владимир Путин поздравил компанию «АвтоВАЗ» с выпуском новой модели бренда Lada — Azimut. Советующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с началом серийного выпуска новой флагманской модели отечественного бренда «Lada» — кроссовера «Azimut», — говорится в послании.

Президент отметил, что создание данного автомобиля — это результат слаженной работы коллектива, который объединил специалистов из разных сфер: конструкторов, инженеров и дизайнеров.

Российский лидер подчеркнул, что Azimut — это полностью отечественная разработка. А ее производство внесет вклад в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, укрепит ее позиции и конкурентоспособность. Кроме того, выпуск этой машины станет подтверждением значительного индустриального и технологического потенциала компании «АвтоВАЗ».

Путин выразил надежду на то, отечественный производитель, ориентируясь на передовой отраслевой опыт и современные требования к качеству, надежности, безопасности транспортных средств, продолжит выпускать новую продукцию и воплощать в жизнь интересные проекты, которые получат признание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что серийное производство Lada Azimut стартует 25 сентября. В продажу автомобиль поступит в четвертом квартале 2026 года.

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