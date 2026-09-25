СК возбудил уголовные дела после атак ВСУ на Запорожскую и Воронежскую области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В результате одного из ударов были убиты трое волонтеров из Омска.

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовные дела после атак киевских боевиков на Запорожскую и Воронежскую области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданскому автомобилю в районе села Новобогдановка в Запорожской области. В результате погибли трое волонтеров из Омской области. Они доставляли в регион гуманитарную помощь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Умышленное уничтожение имущества».

Кроме того, как установило следствие, в ночь на 25 сентября киевские боевики с помощью беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру Воронежской области. Пострадали, в том числе частные дома. В результате ранения разной степени тяжести получили 13 мирных жителей. Среди них — ребенок. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, но ужен по статье 205 УК — «Террористический акт». Расследование по этим двух эпизодам продолжается.

Прежде СК РФ также возбудил уголовное дело после того, как ВСУ атаковали автомобиль с членом участковой избирательной комиссии в Брянской области.

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