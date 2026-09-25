Зимой жажда обманывает: чем опасна привычка мало пить воды в холодное время года
5-tv.ru: зимой нужно пить столько же воды, сколько и летом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Потребность организма в жидкости не зависит только от температуры за окном.
Зимой многие люди пьют меньше воды, чем в теплое время года. Холодная погода снижает ощущение жажды, а привычка пить прохладительные напитки или воду часто уступает место горячему чаю и кофе.
Однако потребность организма в жидкости не зависит только от температуры за окном. Вода необходима для нормальной работы многих процессов, поэтому ее недостаток может отражаться на самочувствии даже в холодный сезон. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Почему зимой меньше хочется пить
В жару организм активно теряет жидкость из-за потоотделения, поэтому чувство жажды становится заметнее. В холодное время года этот сигнал может быть слабее, хотя организм продолжает расходовать воду.
Дополнительную роль играет воздух в помещениях. В отопительный сезон он становится более сухим, из-за чего увеличивается потеря влаги через кожу и дыхание.
В результате человек может не замечать, что пьет меньше необходимого.
Недостаток воды может влиять на уровень энергии
Вода участвует во многих процессах организма, включая транспорт питательных веществ и поддержание нормальной работы клеток.
Когда жидкости поступает недостаточно, человек может ощущать усталость, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
Иногда такие состояния связывают только с погодой или нехваткой солнца зимой, хотя причиной может быть и недостаточное потребление жидкости.
Почему зимой сильнее сохнет кожа
Сухость кожи — одна из распространенных жалоб в холодный сезон. На ее состояние влияют мороз, ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях.
Недостаток жидкости может дополнительно усиливать ощущение сухости и дискомфорта.
При этом состояние кожи зависит не только от количества выпитой воды, но и от ухода, питания, влажности воздуха и других факторов.
Вода важна для нормальной работы организма
Жидкость необходима для поддержания нормального обмена веществ и работы различных систем организма.
При недостатке воды тело старается сохранять имеющиеся ресурсы, поэтому могут меняться привычные ощущения: появляется сухость во рту, снижается работоспособность, быстрее возникает чувство усталости.
Особенно важно следить за потреблением жидкости людям, которые много времени проводят в теплых помещениях с сухим воздухом.
Почему чай и кофе не всегда заменяют воду
В холодное время года многие чаще выбирают горячие напитки. Чай и кофе действительно помогают согреться и могут входить в ежедневный рацион.
Однако привычка заменять ими всю воду может привести к тому, что общее количество жидкости окажется ниже необходимого.
Лучше учитывать весь объем напитков за день и ориентироваться на собственные ощущения и потребности организма.
Как поддерживать водный баланс зимой
Чтобы не забывать пить воду в холодный сезон, можно сделать это частью ежедневного режима. Помогают простые привычки:
- держать воду рядом на рабочем месте;
- пить небольшими порциями в течение дня;
- обращать внимание на чувство жажды;
- учитывать условия дома и уровень сухости воздуха.
Не стоит ждать сильной жажды — зимой этот сигнал может появляться реже.
Когда стоит внимательнее относиться к питьевому режиму
Особое внимание потреблению жидкости важно уделять во время физических нагрузок, длительного пребывания в сухих помещениях или при высокой занятости, когда человек может просто забывать пить.
При этом универсального количества воды, которое подходит всем людям, не существует: потребности зависят от возраста, активности, питания и состояния организма.
Вода нужна организму в любое время года, даже когда холодная погода снижает желание пить. Зимой важно помнить о регулярном потреблении жидкости, поскольку сухой воздух, отопление и изменение привычного режима могут незаметно привести к ее недостатку. Поддержание водного баланса помогает сохранять хорошее самочувствие и комфорт в холодный сезон.
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