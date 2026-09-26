Похудел на 60 кг, но не остановился: почему юморист Морозов продолжает менять внешность

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Родная мать не узнала сына.

Юморист Александр Морозов, известный по программе «Кривое зеркало», в эфире федерального канала рассказал о результатах очередной пластической операции и реакции окружающих на его преображение.

Ранее артист сообщал, что после комплекса хирургических вмешательств ему удалось похудеть более чем на 60 килограммов. Однако, по словам Морозова, некоторые изменения внешности он хотел продолжить.

Поклонники неоднозначно восприняли результат. В комментариях пользователи критиковали изменения внешности юмориста и призывали его остановиться.

Сам Морозов объяснил, что решился на операции из-за возрастных изменений. Его беспокоили выраженные носогубные складки, мешки под глазами и отеки.

«Разве не видно по мне, что я стал счастливее», — спросил Морозов.

Телеведущий в ответ пошутил, что ожидал, что артист остановится еще после первых изменений. Морозов отметил, что проходил процедуры постепенно и считает, что сейчас достиг определенного результата.

При этом коллеги юмориста не все поддержали его решение. Актриса Людмила Поргина заявила, что раньше Морозов обладал особой харизмой и выразительной манерой исполнения.

Актриса Яна Поплавская также призвала артиста отказаться от дальнейших вмешательств, отметив, что знакомые уже с трудом узнают его.

Сам Морозов отреагировал на критику с юмором. Он заявил, что после изменений внешности смог расширить свой актерский диапазон: если раньше ему чаще доставались комедийные роли, то теперь он может играть более серьезные образы.

По словам артиста, о планируемой операции он не рассказал своей 88-летней матери, чтобы не тревожить ее. После увиденных изменений женщина призналась, что не сразу узнала сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменениях во внешности Александра Морозова, о всех операциях и причинах.

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