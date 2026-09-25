Трагедия на Каспии: последние данные об исчезновении военных в море

Фото, видео: Telegram/ҚР Қорғаныс министрлігі/Минобороны РК/Ministry of Defense of the RK 🇰🇿/modgovkz; 5-tv.ru

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В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим военным.

В Казахстане завершилась операция по поиску пропавших в Каспийском море. Сегодня утром были обнаружены тела последних двух военных. Число погибших достигло 14-ти человек. Напомню, трагедия произошла накануне во время учений. Из-за сильнейшего ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. В тот же день Владимир Путин направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В республике объявлен общенациональный траур.



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