«Ее будут помнить»: сын Высоцкого рассказал о последних годах жизни Марины Влади

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Никита Высоцкий вспомнил о связи актрисы с артистом и ее последних годах.

Французская актриса Марина Влади тяжело болела в последние годы жизни. Об этом 360.ru рассказал Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, с которым артистка прожила в браке десять лет.

По словам Никиты Высоцкого, несколько лет назад французские СМИ уже по ошибке сообщали о смерти Влади. На этот раз печальная новость оказалась правдой. При этом официального подтверждения от семьи на момент разговора он еще не получил и узнал о случившемся из прессы.

Никита Высоцкий отметил, что Влади прожила долгую и насыщенную событиями жизнь. Однако для него и его семьи особое значение имеют годы, которые актриса провела рядом с Владимиром Высоцким.

«Я думаю, ее будут помнить, но для нашей семьи и для меня, конечно, самое важное — вот эти 12 лет, которые она была вместе с моим отцом. Она очень много для него сделала», — сказал он.

Влади не оставляла без внимания и наследие Высоцкого. По словам его сына, актриса занималась вопросами авторских прав и регулярно отвечала на вопросы сотрудников музея, связанные с биографией поэта.

Марина Влади умерла 24 сентября в возрасте 88 лет.

Влади родилась во Франции в семье русских эмигрантов. В кино она начала сниматься еще в юности, а широкую известность получила после роли в картине «Колдунья» по мотивам повести Александра Куприна «Олеся».

В 1963 году актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка». За свою карьеру она сыграла в десятках французских, итальянских и советских картин.

С Владимиром Высоцким Влади познакомилась в 1967 году во время Московского международного кинофестиваля. Через три года они поженились. Их брак продолжался до смерти поэта в 1980 году.

Позднее Влади посвятила Высоцкому книгу воспоминаний и создала по ней моноспектакль. Она также писала романы и мемуары. В 2012 году актриса получила российскую медаль Пушкина за вклад в развитие культурных связей между Россией и Францией.

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