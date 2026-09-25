Ошибка стоила жизни: в Нижегородской области врач перелила пациенту не ту кровь

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Медик нарушила правила введения биологической пробы.

В больнице города Кстово Нижегородской области умер пациент, которому врач влила неподходящую донорскую кровь. Об этом сообщила пресс-служба Кстовского городского суда на своей странице в социальных сетях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Обвинения были предъявлены заведующей терапевтическим отделением. Она в январе 2026 года ввела пациенту донорскую кровь, при этом не удостоверившись в правильности выбранной группы крови. Этим медик нарушила правила введения биологической пробы пациенту.

В результате человек умер, несмотря на оказанную медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации.

На судебном заседании врач свою вину полностью признала.

«Приговором суда женщина признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и два месяца, с установлением ряда ограничений и возложением дополнительно обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, с больницы взыскали два миллиона рублей в пользу человека, признанного в этом деле потерпевшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, которой дочь пыталась сделать закрытый массаж сердца. Женщина хотела помочь пожилой матери, но по неосторожности нанесла ей множественные телесные повреждения. Эти травмы оказались смертельными.

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