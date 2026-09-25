Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь противника.

Площадь контролируемой российской армией территории в Харьковской области увеличилась на 212 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным Минобороны РФ, российские военные — подразделения группировки войск «Север» — продолжают сжимать противника в кольцо под Харьковым. Тем самым расширяя свою зону контроля. Только на прошедшей неделе в результате активных боевых действий ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. Среди них — Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково и Польная.

Противник — боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) — неоднократно пытались прорвать окружение. Все попытки, как уточнили в Минобороны РФ, были успешно пресечены нашими бойцами.

«Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных метров территории и 12 населенных пунктов», — сообщили в министерстве.

Также в Минобороны РФ добавили, что за неделю на Харьковском направлении киевский режим потерял свыше 250-ти боевиков, семь бронированных машин, три автомобиля и пять роботизированных комплексов.

Ранее ВС России сообщили о блокировании подразделений ВСУ под Харьковом.

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