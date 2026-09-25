В результате атаки БПЛА загорелся строительный гипермаркет в Луганске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огонь охватил 27 тысяч квадратных метров, спасателям пришлось прерывать тушение из-за новой угрозы.

Строительный гипермаркет в Луганске загорелся в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Луганске вражеские БПЛА прицельно несколько раз атаковали здание крупного строительного торгового центра. Возникло серьезное возгорание», — написал Пасечник.

К тушению подключились сотрудники МЧС. Огонь охватил около 27 тысяч квадратных метров. Спасателям, однако, пришлось на время остановить работу, так как появилась новая угроза атаки беспилотников.

После того как опасность миновала, сотрудники экстренных служб вернулись к тушению. По данным оперативных служб, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой в Запорожской области погибли три жителя Омской области. Еще один человек получил ранения.

Конвой направлялся из Омской области в зону проведения специальной военной операции. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, погибшие были жителями города Тары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.