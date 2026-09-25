Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Проголосовали через цифровые платформы жители 33 регионов России.
Более семь миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму 2026 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
По ее словам, проголосовали через цифровые платформы жители 33 регионов России.
«Общее число избирателей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило семь миллионов человек», — сказала Памфилова на заседании ЦИК, посвященном итогам выборов депутатов Госдумы.
По итогам избирательной кампании в состав Государственной думы девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции.
Как уточнила Памфилова, число избранных участников и ветеранов специальной военной операции составляет более 10% от общего количества мандатов в новом составе Госдумы.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования был сформирован новый состав нижней палаты парламента.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.