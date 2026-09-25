В парламентских выборах приняли участие более 67 млн россиян

Памфилова: в парламентских выборах РФ приняли участие более 67 млн россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Явка на голосование в 2026-м стала рекордной за последние годы.

В выборах депутатов Госдумы России приняли участие более 67 миллионов человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании по итогу голосования.

Она отметила, что явка на парламентские выборы в 2026 году стала рекордной за последние годы и составила почти 60% избирателей.

«В выборах приняло участие более 59,8% избирателей <…> Если говорить точно, 67 миллионов 48 тысяч 94 человека — наших гражданинов», — уточнила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что такая высокая явка была вопреки санкциям, угрозам терактов, налетам беспилотников и другим трудностям.

«Наши замечательные люди отложили все это, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности со своей стороны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо», — поблагодарила Памфилова.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы СВО в ходе прошедших парламентских выборов России оказались самыми активными избирателями. Элла Памфилова отметила их осознанность и ответственность в вопросе голосования.

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