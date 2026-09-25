В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Из них 41 — от «Единой России».
В состав Государственной думы девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Соответствующие кандидаты были избраны по итогам прошедшей избирательной кампании.
"На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов", - сказала она.
Ранее Памфилова сообщала, что во время избирательной кампании погибли шесть членов избирательных комиссий.
По ее словам, участники избирательного процесса также сталкивались с угрозами, попытками взлома телефонов и распространением ложных сообщений.
Кроме того, в дни выборов ЦИК зафиксировал кибератаки на цифровые сервисы избирательной системы. Памфилова сообщила о 13 волнах DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
Глава Центризбиркома отметила, что цифровые ресурсы продолжили работу, несмотря на попытки вмешательства.