Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В целом явка на этих выборах в Госдуму стала рекордной за последние три такие кампании — превысила 59,8%.

По итогам выборов партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Мандаты депутатов распределились следующим образом: «Единая Россия получила 349 мандатов. Коммунистическая партия Российской Федерации — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Один мандат получила партия Памфилова «Родина» и четыре — это у самовыдвиженцев», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Она также отметила, что в состав девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов СВО. Явка на выборы составила 59,80%. Всего, как уточнила Элла Памфилова, проголосовали 67 448 094 человека.

Выборы в Госдуму длились три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года. Россияне могли проголосовать на избирательном участке по месту регистрации, а могли отдать свой голос за того или иного кандидата при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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