Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла РФ в Великобритании

Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии» , — говорится в документе.

Андрей Келин работает на дипломатической службе с 1979 года. В период с 2005 по 2011 год он руководил Четвертым департаментом стран СНГ. После этого он был назначен постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2019 году его назначили послом в Великобритании. Этим летом Келин объявил, что скоро завершит свою миссию в Лондоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Келин завершил свою работу на посту посла РФ в Британии планово, о назначении нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент.

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