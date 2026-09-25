ЦИК зафиксировал около 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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По словам Эллы Памфиловой, атаки не повлияли на работу системы.

Около 28 миллионов потенциально опасных воздействий из сети интернет на цифровые ресурсы Центральной избирательной комиссии России зафиксировали с начала избирательной кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, атаки и подозрительная активность фиксировались в отношении сайта ЦИК и других цифровых сервисов избирательной системы.

«С начала избирательной кампании и до 22 сентября у нас было зафиксировано порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий из сети интернет на сайт ЦИК России, в том числе непосредственно на все наши цифровые ресурсы», — заявила Памфилова на заседании ЦИК по итогам выборов депутатов Госдумы.

Глава Центризбиркома уточнила, что более 14,7 миллиона таких воздействий пришлось на период с 18 по 22 сентября — дни голосования и подсчета голосов.

Кроме того, по словам Памфиловой, специалисты зафиксировали 13 волн целевых DDoS-атак. Их общая продолжительность составила 468 минут.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.

Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в состав Государственной думы девятого созыва вошли 46 участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие кандидаты были избраны по итогам прошедшей избирательной кампании.

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