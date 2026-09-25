Активные и заинтересованные: Памфилова об участии бойцов СВО в голосовании
Памфилова: бойцы СВО были самыми активными и заинтересованными избирателями
новость
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
ЦИК подводит итоги выборов в Госдуму.
Бойцы СВО в ходе прошедших парламентских выборов России оказались самыми активными избирателями. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании по итогу голосования.
Она отдельно выделила военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. Глава комиссии отметила их осознанность в вопросе голосования.
«Хочу сказать, что они как раз оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально», — подчеркнула Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4436 кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.
Больше всего кандидатов представляли партию «Единая Россия» — 389 человек. От КПРФ зарегистрировали 329 участников, от партии «Новые люди» — 295, от ЛДПР — 234.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что попытки противников России помешать проведению выборов депутатов Государственной думы девятого созыва оказались безуспешными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.