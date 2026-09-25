Русский рэп на берегах Невы: Саграда представит новый альбом

Артем Саграда и «Соль Земли» выступят в Петербурге с программой «За живое»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Концерт в клубе Douglas получил название «За живое».

Русский рэп — на берегах Невы. В Петербурге, в клубе Douglas — 21-го октября выступит Артем Саграда и группа «Соль Земли». Программа получила название — «За живое». Музыканты исполнят как уже полюбившиеся композиции, так и новые.

«У нас вышел новый альбом… Мы продолжаем выступать составом с живыми артистами. Эта не та схема, когда за пультом диджей и несколько человек с микрофонами», — сказал фронтмен рэп-группы «Соль Земли» Артем Саграда.

Альбом сочетает привычный для «Соли Земли» хип-хоп с блюзом, кантри и хард-роком. В записи приняли участие известные музыканты — лидер «Алисы» Константин Кинчев и основатель «Агаты Кристи» — Вадим Самойлов. Московские поклонники рэпа — смогут оценить новинки в живом исполнении — на концерте в клубе «16-ть тонн». Он намечен на 20-е октября.

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