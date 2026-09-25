НМГ представила главные премьеры года на контент-форуме в Петербурге

Фото, видео: Кадр из к\ф «Чёрный шёлк», реж.: Андрей Волгин, 2027г.; 5-tv.ru

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В числе самых ожидаемых — российско-китайский блокбастер «Черный шелк» и главная новогодняя сказка «Хоттабыч» с Федором Бондарчуком в роли джина.

Фильмы и сериалы, которые российские зрители увидят в следующем году, представили в Петербурге. Там прошел международный Контент-форум. Это ключевое событие в индустрии кино.

Один из лидеров отрасли — Национальная медиа группа — анонсировала сразу несколько громких премьер. В числе самых ожидаемых — грандиозная совместная российско-китайская картина «Черный шелк», а также главная новогодняя сказка «Хоттабыч». Эти и другие яркие проекты уже увидел корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Милош Бикович и Максим Матвеев в приключенческом русско-китайском блокбастере «Черный шелк». Федор Бондарчук в роли джина в новогодней сказке «Хоттабыч». И Сергей Бурунов — теперь в «Елках 13». В Санкт-Петербурге на международном контент-форуме — презентации, деловые сессии, выставки и, конечно, собственное кино. Бесплатный попкорн участникам тоже полагается.

«Новогодние новинки и сногсшибательные блокбастеры. Национальная медиа группа представила свои новые проекты в большом кинозале — разумеется, собрав здесь лидеров индустрии», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Главная сказка этого Нового года — «Хоттабыч» от режиссера Никиты Власова, снимавшаяся в том числе и в Марокко. Словно дымом из бутылки, в которой сидел джин, заволокло зал, — так и началась презентация комедии с Федором Бондарчуком.

«Это, конечно, продюсерский проект, но в центре находится Никита Власов, мне и нам очень понятный режиссер, выпускник нашей школы киноиндустрии. Он объединил всех нас в желании и придумал этот мир. И вот в этом мире, конечно, Марокко занимает важную составляющую. Это было и связано с визуальным решением самой пустыни и чудес, которые там происходят. Ну и с городами, которые нам позволили немного додекорировать», — сказал генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук.

«Черный шелк» — продолжение «Красного шелка» — самый ожидаемый блокбастер 27 года. Творческая группа долго думала над тем, как представить фильм. Впрочем, после этой шутливой сценки все-таки был показан первый полноценный трейлер с погонями, полетами и даже яркими танцами.

«Мы снимали в горах Аватара. Это горы Джинзадзе знаменитые, но знаменитые они как раз по Аватару, но в Аватаре использовалось это больше как референс для компьютерной графики. А мы все-таки туда смогли поехать, несколько дней там провели, сделали специальную схему съемок, отсняли все возможные локации, невозможные», — сказал режиссер фильма «Черный шелк» Андрей Волгин.

«Альпийская баллада» с Иваном Янковским и Милошем Биковичем вместе с «Молодинской битвой» и «Красным призраком 1812» дополняют линейку исторических блокбастеров. Продюсер фильма «Неандерталец» Александр Андрющенко так вообще отправил Никиту Кологривого в доисторическое общество.

«Это приключение, это комедия. Это большая приключенческая, фантастическая комедия о том, как чемпион, боец ММА причудливым образом оказывается в прошлом. Чемпион по кличке Неандерталец оказывается в доисторическом времени на территории России и сталкивается с настоящими, ну не неандертальцами, конечно, а племенами древними. И там самый сильный человек, который все привык решать силой, оказывается самым слабым», — сказал продюсер Александр Андрющенко.

Из сказок на разной стадии производства находятся «Спящая красавица» и «Садко». А вот «Чудо-юдо» уже можно оценить по официальному трейлеру, где Сергей Безруков играет грозного мага, не желающего выдавать свою дочь Отраду за простого человека. Представители кинотеатров уже нарекли фильм «Нашими „Сумерками“».

«Так как сейчас у нас идет перевыпуск всей франшизы „Сумерек“, я думаю, что как раз это наш ответ. И я надеюсь, что зрители это оценят, в том числе молодые зрители», — сказала представитель сети независимых кинотеатров Елена Полянская.

В тринадцатых «Елках» впервые появится в кадре Сергей Бурунов в вот таком новогоднем образе. Кстати, этот образ участники форума могли примерить на себе. Раньше голос Бурунова был за кадром. Как и голос Хабенского. В разные годы был свой рассказчик. В этот раз им станет Федор Бондарчук.

«Когда ты читаешь этот текст, ты понимаешь, в новогодние дни будет происходить. У тебя у самого старший сын, ему 35 уже скоро будет, младший сын, ему пока рановато. Ну и как-то ты для своих детей это все и делаешь», — сказал генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук.

Отечественные мультфильмы «Приключения мамонтенка» и «Три кота. Дальние страны», зарубежные боевики «Зверь» и «Мазерати» — все это также смогут увидеть зрители в ближайшее время. Представители кинотеатров в восторге — будет чем побаловать любителей ярких впечатлений.

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