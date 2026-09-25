«Моральные трусы»: Нетаньяху устроил скандал во время выступления в Нью-Йорке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Catherine Manso; 5-tv.ru

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На Генассамблее ООН делегации покидали зал во время выступления премьер-министра Израиля.

Генассамблея ООН превратилась в арену жесткого противостояния вокруг Израиля. Пока на улицах Нью-Йорка протестующие требовали ареста премьера Нетаньяху, в самом здании делегации демонстративно покидали зал. В ответ Нетаньяху устроил политическое шоу с пейджерами, пиаром «Старлинка» и резкой критикой в сторону лидеров Европы.

Как это восприняли дипломаты? И почему премьер еврейского государства уехал из штаб-квартиры ООН под усиленной охраной — в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова. Он передает из Нью-Йорка.

Нетаньяху не успел приехать в штаб-квартиру ООН, а Манхэттен уже бурлил. Пропалестинские активисты заблокировали Первую авеню.

«Мы призываем весь мир, всех мировых лидеров и лидеров в Нью-Йорке прекратить вооружать израильских военных, которые осуществляют геноцид в Газе», — заявил медиа-координатор движения «Еврейский голос за мир» (JVP) Лив Кунинс-Берковиц.

Самых шумных задерживала полиция. Среди них — обладательница «Оскара» актриса Сьюзен Сарандон.



Как только Нетаньяху вышел к трибуне, из зала потянулись к выходу делегации — в качестве протеста. Израильский премьер не сдержался.

«Короткое объявление: если здесь есть еще какие-нибудь моральные трусы, которые до сих пор не покинули этот зал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас!» — возразил он.

Прошелся по европейцам: Франции и Британии, которые выступают против расширения израильских поселений. Нетаньяху почему-то решил, что его обвиняют в колониализме.

«А кто нас обвиняет? Среди прочих — люди из Великобритании и Франции. Помилуйте, ведь это они сами придумали этот термин. Их колонии были разбросаны по всему земному шару. Колониализм… смешно даже слушать», - сказал он.

Досталось даже принимающей стороне — мэру Нью-Йорка. Он раньше обещал арестовать Нетаньяху, когда тот окажется в городе.

«Господин Адамс, вы пытались не допустить моего приезда сюда. Вы пытались заставить меня замолчать. Но вы не можете заставить меня замолчать. Вы не можете заставить замолчать правду», - обратился к нему Нетаньяху.

А в итоге чуть ли не вся нью-йоркская полиция, наоборот, защищала Нетаньяху.

Вокруг штаб-квартиры ООН — настоящая спецоперация. На воде дежурят катера. В воздухе зависли дроны и вертолеты. Тысячи вооруженных полицейских. И несмотря на все это, спецслужбы, как пишут СМИ, рекомендовали Нетаньяху сократить время пребывания в Нью-Йорке.

А Нетаньяху продолжал: достал пейджеры — с их помощью Тель-Авив ликвидировал членов «Хезболлы» в 2024 году: небольшие заряды были спрятаны в устройствах и активировались сигналом от израильских спецслужб.

«Израиль разгромил ХАМАС, мы разбили „Хезболлу“. Помните пейджеры? Помните эти штуки? Помните их? Что ж, могу вам сказать: „Хезболла“ их точно помнит», - сказал премьер.

Оказалось, что у премьера Израиля еще припрятана в загашнике пара артефактов. Когда он переключился на Иран, то достал из-под трибуны ноу-хау Илона Маска, которое позволяет ловить интернет в любой точке планеты.

«Иранский режим особенно боится, когда у их народа есть это. Когда у их народа есть это. Это устройство связи Starlink, которое позволяет людям получать доступ к правде, осуществлять выбор, осуществлять свободу мысли и свободу слова», - заявил он.

Покидал Генассамблею Нетаньяху тоже феерично. Сначала даже никто ничего не понял.

Сейчас делегации не могут ни выйти из штаб-квартиры ООН, ни зайти внутрь. Первую авеню перекрыли. Ждут проезда кортежа. Вероятно, это Нетаньяху. Делегации заняли уже почти весь перекресток. Люди все шли и шли. И вот наконец кортеж тронулся. Больше 30 автомобилей.

А демонстранты и не думали расходиться. До позднего вечера бродили по Таймс-сквер и окрестностям.

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