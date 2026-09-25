Три жителя Омской области погибли в результате удара ВСУ по гуманитарному конвою

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Трагедия произошла на территории Запорожья.

Три человека погибли, еще один получил ранения в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере МАКС.

Трагедия произошла на территории Запорожской области. По словам главы области, погибшими оказались жители города Тара.

«В результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, на территории Запорожья погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Хоценко.

Губернатор назвал произошедшее большой трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Хоценко поручил главе Тарского района Евгению Лысакову и своему заместителю Ирине Варнавской оказать необходимую поддержку семьям погибших.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что промышленное предприятие в Ульяновске получило повреждения после атаки беспилотников. Для отражения ударов были задействованы мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны, которые, как отметил глава региона, сбили десятки беспилотников. По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди них двое детей. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и оценивается масштаб повреждений.

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