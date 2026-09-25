«На все органы и ткани»: как отказ и переизбыток сахара влияют на здоровье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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При корректировке питания важно понимать разницу между углеводами, содержащимися в сладостях, и теми, что входят в состав других продуктов.

Отказ от сладких продуктов положительно влияет на метаболизм организма. Об этом 5-tv.ru рассказала эндокринолог Белла Шурдумова.

По словам эксперта, у человека, не употребляющего в пищу сладкие продукты снижаются риски метаболического синдрома. То есть с меньшей вероятностью у него появится комплекс нарушений обмена веществ, ведущий за собой снижение чувствительности тканей к инсулину. Метаболический синдром способствует развитию ожирения и всем сопутствующим последствиям.

«Если инсулин нормальный, то это положительно влияет на все органы и ткани. Перестает стимулироваться поджелудочная железа. Это автоматически влияет на выработку женских половых гормонов», — заметила специалист.

При этом чрезмерное употребление сахара ведет к нарушению углеводного обмена. Если уровень глюкозы в крови повышен, повышается и инсулин. Что, в свою очередь, отражается на росте жировой ткани, а она уже сказывается на всем организме.

Однако отказаться от употребления сахара на 100% практически нереально.

«В наших условиях жизни невозможно полностью отказаться от сахара, потому что этот скрытый сахар, так же как и скрытый жир, присутствует практически во всех продуктах. <…> Даже элементарно, в той же самой гречке, есть небольшой процент глюкозы, сахарозы и так далее. Вот именно фруктов, ну вот этих растительных сахаров», — заверила эндокринолог.

Этот факт разрушает миф о том, что резкий отказ от сладкого влияет на уровень дофамина. Так как, даже исключая из рациона сладости, продукты с глюкозой не исчезают из нашего меню.

Также Шурдумова заметила, что люди часто не знают, что это вещество содержится в тех же фруктах и немного в овощах. Поэтому, отказываясь от сладостей с классическим сахаром и переключаясь на эти продукты, человек ничего не меняет.

«И по сути, переход, например, на фрукты никаким образом уровень сахара не корректирует. Да, сахароза (растительная. — Прим. ред.) может более полезна, там больше микроэлементов, чем в обычном сахаре, но по сути это не меняет. Поэтому основная ошибка — это думать, что фрукты заменят сладкое», — уточнила специалист.

Еще одна ошибка, которая встречается у многих при корректировке питания — урезание количества углеводов. Сахар — это простые углеводы, поэтому он и плох. Простые углеводы быстро усваиваются организмом при минимальной затрате энергии, что приводит к ускоренному образованию жира.

«Отказ от углеводов, конечно, это отказ в первую очередь от энергии, потому что основную энергию организм берет через сложные углеводы, на которые, по сути, организм должен затрачивать свою энергию так же, как и получать. <…> Сложные углеводы, для того чтобы организм их переварил, нужно потратить много энергии, поэтому калорийность от приема калорий и от затрат она плюс-минус выровнена. Поэтому сложные углеводы действительно нужны», — уверена эндокринолог.

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