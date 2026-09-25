«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актер состоит в браке с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, с которой воспитывает двоих детей.

Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина, запретила ему встречаться с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

По словам артиста, причиной такого решения стала ревность супруги.

«Она кошка. Она мне запретила с Волочковой, любимой, встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая», — заявил Джигурда.

На вопрос о том, согласился ли он с таким условием, певец ответил, что пошел навстречу жене из-за чувств к ней.

«Ну я же ее люблю», — отметил артист.

При этом на вопрос, считает ли он себя покладистым мужем, Джигурда ответил отрицательно.

Никита Джигурда и Марина Анисина познакомились в 2007 году, а в феврале 2008-го поженились. У супругов двое детей — сын Мик-Анжель-Крист, родившийся в 2009 году, и дочь Эва-Влада, появившаяся на свет в 2010-м. В 2016 году пара развелась, однако в феврале 2021-го вновь зарегистрировала брак.

До отношений с фигуристкой Джигурда был женат на Нелли Джигурде, а также состоял в браке с поэтессой и фотографом Яной Павелковской. У него есть сын Владимир от первого брака и двое сыновей — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан — от отношений с Павелковской.

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