Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Среди них один ребенок.

В результате ночного налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Воронеж пострадали 13 человек, среди них шестилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, ребенку помощь оказали на месте. Двое взрослых — женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения — находятся в реанимации. Еще один человек был госпитализирован, один проходит обследование. Остальным пострадавшим медицинская помощь оказана без необходимости госпитализации.

«К огромному сожалению, число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13, в том числе шестилетнем ребенке, которому помощь была оказана на месте», — сообщил Гусев.

Он добавил, что после завершения работы оперативных служб начнется восстановление поврежденных объектов. На местах падения обломков беспилотников продолжают работать специалисты.

Ранее губернатор сообщал, что минувшей ночью средствами противовоздушной обороны над Воронежем и как минимум шестью районами области были обнаружены и уничтожены 88 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, фасады зданий, окна и автомобили. Также зафиксированы повреждения нежилых и производственных объектов. В некоторых местах падение фрагментов БПЛА сопровождалось возгораниями.

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