Российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК и складам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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На объектах осуществлялись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и объектам, связанным с обеспечением ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в Киевской области был поражен объект в Борисполе, где осуществлялись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны уточнили, что на территории также хранились двигатели TFE731 производства компании «Хоневелл», которые, как утверждается, используются в качестве силовых установок крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Кроме того, удары были нанесены по объектам в Одессе и населенном пункте Нерубайское. По информации российского военного ведомства, там находились места хранения и распределения грузов военного и двойного назначения, поступивших на Украину из европейских государств.

Также Минобороны РФ сообщило о поражении морского судна типа «сухогруз» на переходе морем. По данным ведомства, судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

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